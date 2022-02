Ermal Meta positivo al Covid con tre dosi di vaccino: "Sono stato male, ma sono in ripresa"

Dopo qualche giorno di assenza dal mondo social, Ermal Meta è tornato attivo e ha raccontato ai fan di essere risultato positivo al Covid. Il cantante è stato “abbastanza male“, ma adesso è in fase di ripresa.

Ermal Meta positivo al Covid

Ermal Meta stava facendo preoccupare i suoi tantissimi fan Instagram: da ben cinque giorni non risultava attivo.

Finalmente il cantante ha rotto il silenzio e ha raccontato ai seguaci di essere risultato positivo al Covid. E’ stato poco bene, ma sembra che il peggio sia passato. Per rivelare la notizia ai follower, Ermal Meta ha condiviso la foto di tre tamponi antigenici rapidi con risultato positivo. A didascalia si è limitato a scrivere:

“Ciao ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto”.

Ermal Meta vaccinato con tre dosi

Con l’annuncio di essere risultato positivo al Covid, Ermal Meta ha anche rivelato di aver aderito alla campagna vaccinale. Il cantante, nonostante le tre dosi di vaccino anti Coronavirus, ha preso la malattia in modo abbastanza forte. I primi giorni è stato poco bene, ma adesso si sta pian piano riprendendo. Al momento, non ha aggiunto altro in merito alle sue condizioni di salute.

L’affetto di amici e fan

Il post di Ermal Meta ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. In massa gli hanno augurato una pronta guarigione. Tra i tanti commenti arrivati allo scatto condiviso su Instagram c’è anche quello del collega Giuliano Sangiorgi: “Forza fratello“.