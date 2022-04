Ernst e Frau Knam sempre più coppia tv: ecco il nostro segreto

Roma, 29 apr. (askanews) – Ernst Knam, Maestro pasticcere, il “re del cioccolato”, e sua moglie Alessandra Mion, meglio nota come “Frau Knam” sono sempre più lanciati come coppia anche in tv. Dopo essere stata ospite qualche volta a “Bake Off” in cui il marito Knam da anni è giudice, i due hanno partecipato insieme al game-show “Dolce Quiz”, tra intrattenimento e pasticceria su Rai2, e fanno ottimi ascolti con la rubrica l’angolo della Dolceria a “I Fatti Vostri”.

E non intendono fermarsi.

“Stare dietro alla telecamera in due ci piace molto, è un divertimento e non un lavoro e donare la propria conoscenza della pasticceria al pubblico è molto bello, io ritengo di essere un pasticcere ma ho imparato anche che stando in televisione non devi parlare con tecnicismi ma con un linguaggio che tutti capiscono, penso sia questa la chiave del successo con il nostro pubblico che riesce a riprodurre a casa quello che facciamo vedere”.

Frau Knam ha un grande seguito sui social con le sue ricette dolci, ma si è avvicinata alla pasticceria solo durante il primo lockdown: “Ernst per aiutarmi e per impegnarsi perché eravamo tutti chiusi in casa ha pensato bene di farmi fare delle torte, io non avevo mai fatto nulla; questo ha aiutato il mio umore, ha aiutato lui perché ha fatto il suo, il maestro e io l’allieva e questa cosa ha funzionato, ho trovato un’interazione con il pubblico, ha visto me che facevo torte da pasticceria in casa e con solo attrezzi semplici, mi faceva montare tutto a mano, anche cose buone, non bellissime ma buone, ha fatto in modo che fossi un po’ il ponte tra il Maestro e il pubblico”.

I Knam sono sposati dal 2010, a presentarli è stata un’amica comune, Cristina, che li ha invitati a una cena con altri amici: “Io ho portato una mousse di mango e passion fruit, poi dovevo andare via prima e ho scritto il mio cellulare su un foglio per Alessandra, dicendogli: se vuoi chiama e me ne sono andato. Dopo 24 ore mi manda un messaggio, questo è il mio di numero .”.

Nella loro casa i dolci non mancano mai. Ognuno ha una torta dedicata, i quattro figli e Alessandra:”Ad Alessandra ho dedicato una crostata con pasta frolla alla vaniglia con crema pasticciera e crema frangipane e all’interno una confettura di amarene, perché ogni tanto è acida come un’amarena”.