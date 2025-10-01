"Ero di guardia quando sono arrivati",la testimonianza dalla flotilla

Milano, 1 ott. (askanews) – “Ero di guardia. Il mio turno di notte era dall’una e trenta alle tre e trenta”. Inizia così la testiomonianza di Lisi Proenca, attivista brasiliana, a bordo di una delle imbarcazioni della flotilla diretta a Gaza quando nella notte alcuni mezzi navali israeliani si sono avvicinati manomettendo parzialmente l’impianto di comunicazione della flotilla.

“Non avevamo più internet né le telecamere. Ed è andata avanti per circa 15 minuti”, con le barche non identificate dirette a gran velocità verso la flotilla.