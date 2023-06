Erodgan: il Corano bruciato in Svezia un vile attacco

Milano, 29 giu. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan attacca la Svezia per aver consentito una protesta durante la quale un uomo ha bruciato pagine del Corano. Un iracheno ha condotto la protesta fuori dalla moschea principale di Stoccolma dopo che la polizia svedese ha concesso un permesso per la protesta, che ha coinciso con l’inizio della festa musulmana Eid al-Adha. “Coloro che commettono questo crimine, così come coloro che lo consentono con il pretesto della libertà di opinione e coloro che tollerano questo atto spregevole, non saranno in grado di realizzare le loro ambizioni”, afferma Erdogan.