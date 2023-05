La vicenda l’ha raccontata l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate ed è una vicenda a lieto fine grazie agli eroi del 118 che a Marigliano salvano la vita ad una ragazza di 17 anni con la manovra di rianimazione. In provincia di Napoli la minore ha avuto un malore improvviso ed è andata in arresto cardiaco. Ecco, quella ragazza è stata salvata dall’intervento tempestivo del personale dell’ambulanza del 118 con il massaggio cardiaco.

Eroi del 118 salvano la vita ad una ragazza

Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, ha spiegato che il 118 è riuscito a salvare la vita di una 17enne. Tutto è accaduto stamane, 20 maggio 2023, alle 6,42. L’associazione ha spiegato sui social che l’ambulanza è giunta in via Fontanarosa per prestare soccorso ad una giovane in arresto cardiaco. Velocità e professionalità hanno fatto il resto, con la ragazza che è stata rianimata e portata subito in ospedale a Nola.

Il post Facebook ed il racconto

Un post su Facebook dà la cifra di quanto accaduto e del solloevo e dell’orgoglio che ne sono seguiti: “Ragazza di 17 anni in arresto cardiaco salvata! Accade a Marigliano a via Fontanarosa, l’ambulanza viene allertata alle ore 6.42 per arresto cardiaco in giovane ragazza di 17 anni. Dopo una manciata di secondi l’equipaggio è sul posto ed inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo poco la giovane riprende ritmo e respiro. Viene immediatamente trasportata al codice rosso dell’ospedale di Nola. Complimenti ragazzi!”.