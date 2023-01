Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati fermati a Milano dai fan, mentre passeggiavano insieme.

Gli ex coniugi hanno intonato Più bella cosa non c’è e il video è diventato virale.

Eros Ramazzotti e Michelle a Milano cantano Più bella cosa

In attesa di diventare nonni del primo nipotino, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono concessi una passeggiata a Milano. Gli ex coniugi sono stati fermati dai fan e hanno regalato un’esibizione improvvisata sulle note di Più bella cosa, la canzone che l’artista ha dedicato all’ex moglie.

Eros e Michelle: il video è virale

Il video della performance è diventato virale in un lampo. I fan non hanno potuto fare a meno di notare lo sguardo di Eros fisso su Michelle mentre intonava “Unica come sei, immensa quando vuoi“. Dopo l’esibizione, i seguaci hanno chiesto ai futuri nonni quando nascerà il nipotino e loro si sono limitati a rispondere: “Un maschietto, nascerà, nascerà“.

Eros e Michelle: i fan sognano il ritorno

Inutile sottolinearlo: da sempre, i fan sognano di rivedere insieme Eros e Michelle, innamorati come un tempo. Non a caso, fioccano commenti social che suonano così: “Bellissimi insieme, secondo me hanno ancora una piccola fiammella accesa nel loro cuore” oppure “Secondo me lui è ancora pazzo di lei…” o ancora “Tornate insiemeeeee“.