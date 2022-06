Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, le parole di Aurora: “Le cose sono cambiate”

Aurora Ramazzotti ha parlato del rapporto tra Eros e Michelle Hunziker e di quello che è accaduto dopo il divorzio tra la madre e Tomaso Trussardi.

Le cose tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono cambiate nel corso del tempo. A parlare del loro rapporto è stata la figlia della coppia, Aurora Ramazzotti.

LEGGI ANCHE: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme nel video di Ama

Aurora Ramazzotti parla del rapporto tra i suoi genitori

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno ritrovato l’equilibrio. Nell’ultimo video del cantante, Ama, la famiglia si è ufficialmente riunita, facendo una bellissima sorpresa ai fan. Tra Eros e Michelle c’è grande affetto e grande stima, a dimostrazione di un amore maturato e cambiato. Per anni non si sono parlati e hanno mantenuto le distanze, ma la situazione con il tempo è cambiata. “Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima.

L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti” ha dichiarato Aurora Ramazzotti, in un’intervista al Corriere della Sera. Michelle Hunziker si è separata da Tomaso Trussardi e anche il secondo matrimonio di Eros Ramazzotti, con Marica Pellegrinelli, è ufficialmente finito.

Tra i due non c’è stato un ritorno di fiamma e la conduttrice è legata a Giovanni Angiolini, ma il loro rapporto di amicizia è rifiorito.

Il sogno di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha parlato dei suoi genitori e della felicità di vederli di nuovo insieme, legati da un sentimento di grande affetto, in ricordo del grande amore che li aveva legati. Ha parlato anche del suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

La ragazza ha scelto di seguire le orme della madre, dedicandosi alla conduzione. Ha spiegato che essere figlia d’arte rende tutto più complicato e ha confessato di essere piena di insicurezze. Aurora è molto determinata e vuole realizzare il suo sogno di essere una conduttrice. La giovane sarà alla conduzione di Love Mi, evento che si terrà martedì 28 giugno in diretta su Italia Uno, insieme ad Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato.