Gli ex coniugi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno postato su Instagram la prima foto insieme al nipotino Cesare.

Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme all’ex marito Eros Ramazzotti: lo scatto mostra i due nonni per la prima volta insieme al nipotino Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker su Instagram con il nipotino Cesare: la prima foto insieme

Il piccolo, venuto al mondo lo scorso 30 marzo, è in braccio al cantante mentre la showgirl svizzera gli bacia teneramente la fronte. Se la Hunziker era presente per il neonato sin dalla notte del parto e, nelle sue prime settimane di vita, ha condiviso diverse foto con Cesare, quella postata dalla conduttrice è il primo scatto apparso sui social che vede Eros tenere in braccio il bimbo.

A corredo della foto condivisa sulla piattaforma Ig, la showgirl ha scritto: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonno corrono”.

I rapporti tra gli ex coniugi

I rapporti tra la Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti si sono distesi da alcuni anni. Il legame tra i due è diventato ancora più forte dopo la nascita del primo nipotino e rasserena la figlia Aurora che, mentre sta vivendo il periodo più emozionante della sua vita, può avere accanto a lei i genitori.

Sul fronte sentimentale, al momento, il cantante ha una relazione con Dalila Gelsomino, 34enne che vive in Messico dal 2016, occupandosi di accoglienza e turismo. Per quanto riguarda la showgirl, invece, dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, pare che non sia impegnata.