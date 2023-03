Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, a cui ha fatto gli auguri di compleanno via social

Eros Ramazzotti: la nuova fiamma

Dopo esser stato accostato a donne più o meno famose del mondo dello spettacolo e dopo che gli sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il cantante ha postato una foto in cui lo si vede baciare una donna misteriosa e ha scritto: “Auguri amore mio”.



Sulla foto non viene indicata in alcun modo la donna al fianco del cantante e pertanto al momento non è dato sapere quale sia il suo nome o come i due si siano conosciuti.

Dopo la separazione dalla seconda moglie, Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha manifestato più volte il desiderio di mantenere la privacy attorno alla sua vita privata e aveva anche confessato di volersi concentrare unicamente sui suoi figli, unico grande amore della sua vita. Di recente il cantante, che sta per diventare nonno per la prima volta, ha confessato che non gli dispiacerebbe avere in futuro degli altri figli e in tanti si chiedono se, con la misteriosa donna al suo fianco, esaudirà il suo sogno.