Eros Ramazzotti feat Alicia Keys nella nuova versione de L'aurora

Milano, 13 nov. (askanews) – Eros Ramazzotti ha svelato l’identità dell’ultimo ospite del suo nuovo album “Una Storia Importante”/”Una Historia Importante”, in uscita il 21 novembre 2025: la superstar globale Alicia Keys duetterà per la prima volta con Eros Ramazzotti.

Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY Awards, cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo, svela e co-produce un incredibile duetto con Eros in una delle canzoni più preziose e intime del suo repertorio.

Nella nuova versione de L’aurora, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

Alicia Keys si aggiunge alle importanti collaborazioni già annunciate del disco: Andrea Bocelli, Elisa, Kany Garcìa, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carìn Leòn, Max Pezzali, Ultimo i grandi artisti che accompagnano Eros in un viaggio lungo 15 tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola.

“Una Storia Importante”/”Una Historia Importante” (Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment) sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato.

Una storia importante World tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il 14 febbraio 2026 debutterà da Parigi e toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

Info e biglietti: www.ramazzotti.com www.friendsandpartners.it