Eros Ramazzotti fidanzato con Dalila Gelsomino: chi è la nuova fiamma?

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. La fortunata risponde al nome di Dalila Gelsomino e ha 25 anni meno di lui. Cosa sappiamo sulla donna?

Eros Ramazzotti è fidanzato con Dalila Gelsomino

Secondo il settimanale Chi non ci sono dubbi: Eros Ramazzotti è fidanzato con Dalila Gelsomino. La rivista di Alfonso Signorini li ha beccati a Milano lo scorso dicembre, pertanto la relazione va avanti da mesi e non è fresca come pensavano i fan.

Dove si sono conosciuti Eros e Dalila?

Eros e Dalila, stando a quanto sostiene Chi, si sono conosciuti in Messico, a Playa del Carmen. E’ qui che la donna vive e lavora dal 2016. Laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo presso l’Università Cattolica di Milano, con un’esperienza alla New York University ad Albany, si occupa di turismo.

Eros e Dalila insieme da dicembre 2022

In tempi non sospetti, il settimanale Chi ha pizzicato Eros e Dalila a Milano. Era il mese di dicembre 2022, quando i paparazzi li hanno beccati a cena insieme. Dopo il banchetto si sono recati a casa di lui. Ad oggi, sappiamo nome e cognome di quella donna, la stessa che è apparsa in modo enigmatico sul profilo di Ramazzotti nei giorni scorsi.