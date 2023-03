Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata: la foto del bacio non lascia spazio a dubbi.

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata? Il cantante, solitamente molto geloso della sua privacy, ha condiviso una foto in cui si mostra mentre bacia una donna. Chi è la fortunata?

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata?

Nelle ultime ore, Eros Ramazzotti sta facendo parlare di sé per un motivo che non ha nulla a che fare con la sua musica. L’ex marito di Michelle Hunziker, solitamente molto geloso della sfera privata, ha condiviso una foto che non lascia spazio a dubbi. Il cantante ha una nuova fidanzata e l’ha presentata ai fan con una foto ‘al bacio’.

La foto del bacio sorprende i fan

Eros ha postato una foto che lo ritrae mentre bacia una donna. A didascalia, ha scritto:

“Auguri amore mio”.

Ramazzotti non ha taggato la nuova fidanzata, ma sia il messaggio che lo scatto appaiono abbastanza chiari. I fan, però, sono rimasti sorpresi perché non si aspettavano una condivisione di questo tipo.

Chi è la nuova fidanzata di Eros?

Al momento, non si conosce l’identità della nuova fidanzata di Eros. Sia la donna che il cantante, infatti, sono immortalati di profilo, per cui si colgono pochi dettagli. A prima vista somiglia molto a Elodie, ma non è lei.