Eros Ramazzotti, i suoi dischi in digitale e rimasterizzati

Roma, 16 lug. (askanews) – La riscoperta di un catalogo fondamentale, che ha fatto la storia della musica italiana ed internazionale: Sony Music ha annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti. Un viaggio in più tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, direttamente dal catalogo digitale dell’artista.