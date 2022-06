Eros Ramazzotti, il cantante presenta il singolo “Ama” a quattro anni dall’ultimo album

Sono passati ormai quattro anni dall'ultimo in studio. Eros Ramazzotti ha scelto di ripartire da Ama, primo singolo di "Battito infinito".

Eros Ramazzotti è finalmente pronto a ripartire e lo fa un singolo dal titolo importante. “Ama” esce infatti a quattro anni dall’ultimo album in studio del cantante e lancia il nuovissimo progetto dal titolo “Battito infinito”. Il disco uscirà il prossimo 16 settembre, ma sin da ora è già possibile prenotarlo.

Sarà l’ennesimo successo? Quello già sappiamo è che Eros saprà fare breccia nel cuore dei suoi fan.

Eros Ramazzotti presenta il singolo Ama: “Mi sono messo in gioco”

Per il cantante è in partenza nei prossimi mesi “Il Battito Infinito World Tour”.

La tournée mondiale prenderà il via a settembre 2022 e durerà fino a maggio 2023: “Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia”, sono le parole riportate da TgCom 24.

Quali città toccherà il tour “Battito infinito”

Eros Ramazzotti partirà da Los Angeles il 30 ottobre 2022. Dopo aver attraversato l’America Latina arriverà in Europa. Saranno ben 10 le date nella nostra penisola tra cui l’Arena di Verona e la meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento.