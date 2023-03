Eros Ramazzotti è diventato nonno per la prima volta e attraverso i social ha scritto un messaggio dedicato al suo primo nipote, Cesare.

Eros Ramazzotti: il messaggio per il nipote

Eros Ramazzotti è diventato nonno del suo primo nipote, che Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di chiamare Cesare. In queste ore il cantante, emozionato per il nuovo arrivo in famiglia, ha scritto via social: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Il cantante è entusiasta per l’arrivo del suo primo nipote e come lui anche la sua ex moglie, Michelle Hunziker, ha confessato via social la grande emozione nell’essere diventata nonna. “Insieme alla nascita delle mie figlie è stato il giorno più bello della mia vita”, ha scritto la showgirl.

Aurora Ramazzotti ha aggiornato i fan durante i mesi della sua gravidanza e sembra che abbia dato alla luce il suo primo figlio in una rinomata clinica svizzera. Nei giorni scorsi Michelle Hunziker aveva confessato di essere impaziente di diventare nonna e aveva anche svelato che le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, non vedessero l’ora di farsi chiamare zie. Al momento Aurora e Goffredo non hanno svelato ulteriori dettagli sulla nascita del loro primo figlio e i fan sono impazienti di saperne di più.