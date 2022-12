Eros Ramazzotti, la dichiarazione inaspetta: "Michelle è stata il mio grande amore"

Ospite a Domenica In Eros Ramazzotti è tornato a parlare del rapporto con la sua prima ex moglie, Michelle Hunziker, facendole una dichiarazione inaspettata.

Eros Ramazzotti: l’amore per Michelle Hunziker

Con due divorzi alle spalle e tre figli, Eros Ramazzotti ha deciso di trascorrere un lungo periodo da single ma nel frattempo continua a mantenere un ottimo rapporto con le sue ex, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Ospite a Domenica In il cantante ha fatto una dichiarazione inaspettata alla showgirl svizzera con cui, nei prossimi mesi, diventerà nonno per la prima volta. In particolare il cantante ha svelato di aver dedicato il suo successo, Più bella cosa, proprio a Michelle Hunziker.

“L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei“, ha dichiarato il cantante. Il rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è saldo nonostante quanto vissuto dai due in passato e negli ultimi mesi il cantante avrebbe sostenuto la showgirl dopo la sua dolorosa rottura da Tomaso Trussardi.

Nel corso dell’intervista a Domenica In Eros Ramazzotti non ha nascosto la sua gioia verso la figlia Aurora Ramazzotti, che nei prossimi mesi darà un nipotino a lui e a Michelle Hunziker.

“Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano è un amore bello, profondo è un esempio. Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo“, ha dichiarato il cantante.