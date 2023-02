Eros Ramazzotti sbarca in Europa con Battito Infinito World Tour

Lisbona, 3 feb. (askanews) – In attesa di vederlo duettare a Sanremo con Ultimo, Eros Ramazzotti torna finalmente live in Europa: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, sbarca stasera all’Altice Arena di Lisbona per la prima data della leg europea del Battito Infinito World Tour.

Dopo aver conquistato l’Europa con le Première e aver messo a segno grandi numeri con gli show di Nord America e America Latina, Eros Ramazzotti è pronto a salire sui palchi delle più importanti città europee per continuare lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date con cui farà tappa anche nei più grandi palasport e nelle principali arene estive d’Italia a partire dal Mediolanum Forum di Milano per i quattro appuntamenti del 14 – 15 – 17 e 18 marzo, dal Pala Alpitour di Torino il 25 marzo, per arrivare al Mandela Forum di Firenze il 4 aprile, al Palazzo dello Sport di Roma il 6 e 7 aprile, al Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, fino al PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile.

Si concederà appunto come unica pausa quella sanremese di venerdì 10 febbraio. In questa occasione EROS raggiungerà Ultimo sul palco del Teatro Ariston nella serata del Festival dedicata alle cover per duettare per la prima volta al suo fianco con un medley di sue canzoni: un omaggio di Ultimo alla carriera dell’amico, da oltre 35 anni al centro della scena musicale internazionale, partita proprio da Sanremo.

Il grande tour globale di Eros, con una scaletta suonata dal vivo arricchita dai suoi grandi successi e dai recenti singoli estratti dall’ultimo album Battito infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) e incorniciata da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama – storica struttura di RAMAZZOTTI coordinata da Gaetano Puglisi – e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).