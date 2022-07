Eros Ramazzotti, vacanza bollente in Grecia: con lui c'è una donna misteriosa. Chi è la fortunata?

Eros Ramazzotti si sta concedendo una vacanza rilassante e piuttosto bollente in Grecia. Il cantante non è solo, ma in compagnia di una misteriosa donna mora. Possiamo parlare di una nuova fiamma oppure si tratta dell’ennesima amica?

Ramazzotti: vacanza bollente in Grecia con una donna

Il settimanale Chi ha paparazzato Eros Ramazzotti in Grecia. L’artista non è solo soletto, ma in compagnia di una misteriosa donna mora. Ad occuparsi della loro privacy c’è il bodyguard del cantante, che è anche uno dei suoi migliori amici. Eros, così come ha fatto lo scorso anno, ha scelto di soggiornare a Mykonos, optando anche per la stessa villa della passata estate.

Chi è la fortunata?

La donna che sta trascorrendo la vacanza con Ramazzotti è, al momento, sconosciuta.

Eros non ha mai parlato di lei pubblicamente e, considerando che si arrabbia tantissimo quando gli vengono affibbiati nuovi amori, è meglio non provare ad etichettare il rapporto. Sappiamo che sono in Grecia da soli e che si concedono parecchi momenti di realx. Per ora, non è stato immortalato nessun bacio, solo qualche abbraccio e massaggio.

Ramazzotti tra abbracci e carezze

Anche se Ramazzotti è gelosissimo della sua vita privata, i paparazzi di Chi sono comunque riusciti ad immortalarlo.

La rivista di Alfonso Signorini racconta che Eros ha trascorso giorni in compagnia della misteriosa donna, tra carezze e abbracci in villa e qualche uscita mondana al ristorante. L’unica regola? Mai dare nell’occhio.