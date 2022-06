Eruzione esplosiva del vulcano Bulusan nell’est delle Filippine

Roma, 6 giu. (askanews) – Le immagini di UGC mostrano una colonna di fumo grigio che sale in cielo dopo l’eruzione del vulcano Bulusan, provincia rurale di Sorsogon, nell’Est delle Filippine domenica 5 giugno. L’eruzione è durata circa 17 minuti, diffondendo cenere grigia per diversi chilometri, secondo l’istituto filippino di vulcanologia e sismologia. I villaggi nei dintorni sono stati evacuati per sicurezza, mentre le autorità hanno messo in guardia da possibili nuove eruzioni.

(IMMAGINI RISSA BONITA / UGC)