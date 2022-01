Eruzione Tonga, tsunami colpisce Perù dove non era stata lanciata l’allerta: due morti

Dopo l'eruzione del vulcano sottomarino a Tonga lo tsunami che ne è conseguito è arrivato sino alle coste del Perù causando diversi danni e due morti

Tonga, eruzione vulcanica e tsunami arrivato in Perù: Hunga Tonga-Hunga Haʻapai

L’eruzione vulcanica del Hunga Tonga-Hunga Haʻapaie e lo tsunami conseguente hanno creato diversi danni in primis alle isole Tonga, ma non solo.

L’eruzione del vulcano sottomarino è stata infatti così potente da essere avvertita fino in Cile, e il maremoto ha creato grossi cavalloni anche alle Hawaii, in Giappone e negli Stati Uniti, fino ad arrivare al Perù.

Tonga, eruzione vulcanica e tsunami arrivato in Perù: i danni nel Paese

Il Perù si trova a circa 10 mila chilometri di distanza dalle isole di Tonga, ma il forte tsunami è arrivato sin lì, creando molti danni in alcune città costiere del Paese sudamericano.

L’acqua per le strade arriva fino alle ginocchia. Alcuni passanti sono stati costretti ad aggrapparsi a pilastri per evitare di essere spazzati via.

Tonga, eruzione vulcanica e tsunami arrivato in Perù: due morti

Purtroppo in Perù, dove non era nemmeno stata lanciata l’allerta, questo tsunami ha già causa due vittime tra la popolazione.