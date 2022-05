Maturità 2022: crediti, tototema, date, Prima e Seconda Prova

Esame di Stato 2022: ultime news dal Miur sulla Maturità, date, tracce di Prima e Seconda Prova, orale, crediti e tototema.

Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito come funzionerà l’esame di maturità 2022 fornendo le date delle prime due prove scritte, le materie prescelte e la tipologia di tracce: vediamo cosa devono sapere gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore.

La prima prova della maturità è stata programmata per mercoledì 22 giugno mentre la seconda si terrà il giorno seguente, ovvero giovedì 23 giugno. Gli orali inizieranno il lunedì successivo secondo un calendario stabilito autonomamente da ogni singolo istituto. Le commissioni sentiranno circa cinque candidati al giorno ed è dunque presumibile che si finirà entro le prime due settimane di luglio.

Requisiti di ammissione alla Maturità 2022: quali sono?

Per essere ammessi alla maturità occorre possedere i seguenti requisiti:

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti;

personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti; aver ottenuto una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione;

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione; avere un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Quanti sono i crediti alla Maturità? Cosa sapere sui punteggi

I crediti ottenibili nel triennio che concorrono a formare il voto di maturità sono al massimo 50. Questi andranno sommati ai punteggi raggiunti nelle tre prove, così distribuiti:

massimo 15 punti per la prima prova

massimo 10 per la seconda seconda prova

massimo 25 per il colloquio orale

Il voto più alto che si può prendere all’esame di stato è dunque pari a 100 (50+15+10+25) mentre quello minimo a 60.

Prima Prova Maturità 2022: come funziona e quante sono le tracce

All’interno della prima prova, i maturandi troveranno 3 tipologie d’esame per un totale di 7 tracce:

2 tracce per l’analisi del testo (tipologia A)

3 tracce per il testo argomentativo (tipologia B), di cui una sicuramente di ambito storico

2 tracce per il tema d’attualità (tipologia C)

Per svolgerla si avranno a disposizione sei ore di tempo, ma se si termina prima si può comunque consegnare e uscire a patto che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova. L’unico strumento che si può tenere a propria disposizione sul banco è il dizionario di italiano.

Seconda Prova Maturità 2022: tutto su materie e tracce

A differenza della prima prova che è uguale per tutti gli istituti, la seconda verterà sulle materie caratterizzanti di ogni singola scuola. A prepararla non sarà il Ministero ma le commissioni dei singoli istituti, che devono scrivere tre tracce entro il 22 giugno sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio di tutte le classi coinvolte. Tra tali proposte, il giorno dello svolgimento dell’esame ne verrà sorteggiata una che sarà svolta in tutte le classi coinvolte.

A seconda dell’indirizzo di studio, gli alunni potranno utilizzare alcuni strumenti: il vocabolario di latino per il liceo classico, le calcolatrici per il liceo scientifico, etc. Queste le materie scelte per la seconda prova in licei, istituti tecnici e istituti professionali:

LICEI

Liceo classico: latino

Liceo scientifico: matematica

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: teoria analisi e composizione

Liceo Coreutico: teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: diverso a seconda degli indirizzi

ISTITUTI TECNICI

Amministrazione Finanza e Marketing AFM: economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica, inglese

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione

Meccanica, meccatronica, energia: impianti, disegno e progettaz

Informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Agrario: trasformazione dei prodotti

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica art. logistica: logistica

Sistema moda: ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica

ISTITUTI PROFESSIONALI

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica: diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: economia agraria

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie tecniche installazione e manutenzione

Servizi socio sanitari: igiene e cultura medico sanitaria

Orale Maturità 2022: come funziona e commissari esterni

Il colloquio orale si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto), composta da sei commissari interni e un presidente esterno, e continuerà con le domande dei commissari nelle singole discipline. Il candidato dovrà altresì dimostrare di aver maturato le competenze di Educazione civica e analizzerà, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.