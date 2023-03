L’esame di maturità cambia rispetto alle modalità adottate durante la pandemia di Coronavirus e torna alla normalità. Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del Merito, ha firmato un’ordinanza che ripristina le modalità di esame previste dal D.lgs 62/2017.

Esame di maturità, Valditara firma l’ordinanza: si torna alla normalità

Si torna in presenza e tornano le prove previste per l’esame di maturità, quelle classiche, quelle normali. Si inizia con la prima prova scritta di italiano il 21 giugno 2023, a seguire le altre prove. Ciò che può cambiare è l’oggetto di colloquio che potrebbe prevedere i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTOC). Attenzione però, i PTOC potrebbero essere oggetto d’esame solo nel caso in cui siano stati svolti. I PTOC non costituiscono requisito di ammissione. Restano le prove INVALSI che sono invece requisito di ammissione.

Il commento del ministro dell’Istruzione e del Merito

L’Ansa ha riportato le parole del ministro Valditara che è soddisfatto di aver questo definitivo ritorno alla normalità nella scuola. Il ministro ha dichiarato:

“L’esame di Stato è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria”.

Valditara ha poi concluso rivolgendosi agli studenti ed invitandoli a