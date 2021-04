Esami di maturità 2021, a cosa bisogna prestare attenzione

Mancano ormai pochi mesi alla fine dell'anno scolastico, ma come sarà l'esame di maturità 2021 per gli studenti delle superiori ?

Circa due mesi separano dall’esame di maturità e saranno moltissime le novità a cui migliaia di studenti dovranno prestare attenzione. L’emergenza sanitaria ha portato infatti a rivedere in maniera integrale la modalità degli esami con lo scritto che è stato sostituito da un “maxi orale”.

Skuola.net in un approfondimento ha riportato punto per punto gli elementi più caratterizzanti che saranno la base dell’esame di maturità come il curriculum dello studente, al documento del 15 maggio o ancora all’elaborato scritto sulle materie d’indirizzo. Fondamentale inoltre l’ultimo mese di scuola. I docenti potranno infatti nuovamente decidere se ammettere lo studente oppure no.

Esame di maturità 2021, a cosa prestare attenzione

Come si svolgerà l’esame di maturità 2021? Questa è sicuramente una delle domande che ogni studente dell’ultimo anno delle superiori si sarà posto in questi ultimi mesi. Quest’anno saranno molti i cambiamenti segnalati tra l’altro in un approfondimento di skuola.net a cominciare dal curriculum dello studente nel quale andranno riportati gli obiettivi più importanti raggiunti.

Altro elemento molto importante a cui prestare attenzione il cosiddetto “documento del 15 maggio” che sarà stilato dai professori e sarà una vera e propria cartina di tornasole dell’esame di maturità.

Altrettanto aspetto fondamentale l’elaborato scritto sulle materie d’indirizzo, nonchè l’ultimo mese di scuola, da sempre decisivo specialmente laddove ci siano delle medie scolastiche “traballanti”. Non ultimo il maxi – orale articolato in diverse fasi come la discussione dell’elaborato e la successiva discussione sulle materie oggetto dell’esame.