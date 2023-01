Esce a caccia con gli amici e parte un colpo di fucile: morto poliziotto 45enne

L’ispettore di Polizia di Spoleto Daniele Tardocchi è morto in una battuta di caccia.

Da quanto è emerso dalle prime indagini si tratterebbe di un incidente.

Poliziotto morto durante una battuta di caccia

Il 45enne era andato di prima mattina in una battuta di caccia alla beccaccia nei boschi dell’Alta Valle della Marroggia. L’ispettore di Polizia venerdì mattina si stava recando sul luogo di caccia insieme a due amici quando è stato raggiunto da un colpo alla testa che non gli ha lasciato scampo.

Colpo partito accidentalmente

Dalle indagini pare che si tratti di un tragico incidente. Lungo il sentiero l’uomo indossava il fucile e proprio da questo pare che sia partito un colpo. Non è chiaro se l’ispettore abbia perso l’equilibrio facendo esplodere il colpo oppure se l’arma abbia colpito un ramo e sia partito accidentalmente un colpo.

Gli amici di Daniele rendendosi conto della gravità dell’accaduto hanno chiamato subito i soccorsi.

La ferita provocata dal colpo di fucile è stata mortale per l’ispettore Tardocchi.

Le indagini della polizia

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco, il 118 e il Soccorso Alpino, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Nel bosco della battuta di caccia sono arrivati anche i poliziotti del commissariato e della Squadra mobile di Perugia i quali hanno fatto partire immediatamente le indagini.

In base al racconto dei testimoni e alle ipotesi al vaglio degli inquirenti è probabile che la sicura del fucile non fosse stata inserita o che non funzionasse come doveva.