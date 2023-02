Esce a fare la legna e scompare: ritrovato morto

Tragedia in Toscana, dove un uomo esce a fare la legna e scompare e dopo ricerche affannose viene ritrovato morto.

Da quanto spiegano i media locali nn 64enne era andato al lavoro nelle campagne di Vernio, in provincia di Prato, ma non era tornato a casa. L’allarme dei familiari ha fatto scattare perciò le ricerche fino al tragico epilogo. Il corpo dell’uomo infatti è stato ritrovato nel corso della notte appena trascorsa in una strada bianca nella zona di Mangona a Vernio.

Esce a fare la legna e scompare

Della vittima di quello che pare essere stato un tragico incidente innescato forse da un malore non si avevano notizie dal pomeriggio di ieri 14 febbraio.

Da quanto si sa l’uomo era uscito a far legna nel bosco e dato che non era tornato a casa all’imbrunire i suoi familiari avevano fatto scattate le ricerche che hanno coinvolto i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari di varie associazioni. I soccorritori hanno mappato le tracce dell’uomo anche servendosi delle celle radiomobili che via via aveva agganciato il suo cellulare.

Le ricerche e la tragica scoperta notturna

In questo modo sono così riusciti a restringere il campo delle ricerche in una zona decisamente impervia e boscosa. Purtroppo l’esito tragico c’è stato nelle ore notturne, quando è stata fatta la drammatica scoperta dell’auto e dell’uomo senza vita. Dopo la constatazione di decesso è stato avvisato il magistrato di turno che deciderà il da farsi sulla salma.