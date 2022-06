Esce “Chi sono veramente Ep” di Will: mi rappresenta al 100%

Roma, 10 giu. (askanews) Esce in fisico e su tutte le principali piattaforme “Chi sono veramente Ep”, il primo Ep di Will, tra le icone pop della nuova generazione.

L’Ep di Will, nome d’arte del 21enne William Busetti, include sei brani: dai successi come “Estate”, già disco di platino, “Domani che fai?” e “Anno luce” che hanno superato oltre 40 milioni di stream, e tre nuovi inediti “Chi sono veramente”, che presta il titolo all’intero progetto”, “La storia più bella di sempre”, di cui è uscito anche il video e “Capolavoro”.

“Chi sono veramente rappresenta il primo mattoncino, la prima cosa concreta che mi rappresenta al 100% e che non mi pentirò mai di aver fatto, guardando indietro. In futuro ci sarà spazio per sperimentare, collaborare con artisti e cambiare sonorità, per ora questa è la cosa che mi rappresenta di più”.

Il prossimo autunno-inverno Will sarà impegnato nel “Chi sono veramente tour” nei club delle principali città italiane.