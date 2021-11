Esce “Come si fa”, il nuovo singolo dei Gemini (anteprima)

Roma, 26 nov. (askanews) – Esce “Come si fa”, il nuovo sorprendente singolo dei Gemini, prodotto da Keep Hold di Andrea Fresu che anticipa un ambizioso progetto per il 2022. La band laziale, composta dai fratelli Antonio e Andrea Sambalotti (autori di testo e musica del brano) e dal cugino Marco Sambalotti, lancia una canzone dal pop energico e orecchiabile, come nel suo stile sempre più apprezzato dagli esperti di musica italiana.

“Come si fa” unisce la leggerezza di un brano decisamente ballabile al cantautorato capace di proporre domande sull’attualità. Il titolo della canzone è, infatti, un interrogativo sull’atteggiamento da assumere in questa vita fatta sempre più di apparenza.

Con un arrangiamento scoppiettante e divertente, che non rinuncia al ritmo e al suono delle chitarre elettriche, i ragazzi si raccontano in un testo che parla molto di loro e della difficoltà a mantenere salda una propria identità in una società ormai schiava del consumismo.

“Come si fa per me è la massima espressione della libertà al di là di ogni possibile freno”, dichiara Antonio, leader e fondatore della band. Prosegue: “Significa poter raccontare la propria arte, vivere della propria passione: vuol dire essere liberi di dichiarare quello in cui si crede”. Racconta Andrea, pianista prossimo alla laurea in Conservatorio: “È una canzone che descrive un momento particolare della vita. A volte ci si sente con il morale sotto ai piedi, quasi senza uno scopo e ci si chiede come si possa andare avanti. È proprio in quel momento, ammettendo anche certi sbagli, che si acquisisce la forza necessaria per continuare, liberi da ogni compromesso”. “Questo brano rappresenta quella sensazione di insicurezza che abbiamo un po’ tutti e che ci spinge, a volte erroneamente, a pensare di dover cambiare a tutti i costi per essere migliori”, ammette Marco, chitarrista del gruppo.

Sono le immagini del videoclip, diretto da Gianluca Rotondi, a esplicitare il messaggio positivo di questo brano che diventa un vero e proprio inno al sano divertimento e alla necessità di mantenere un comportamento responsabile anche nel mezzo di una festa. Protagonisti delle riprese con i Gemini sono Naomi Pierron, Francesco Bianchi e Chiara Russo.

In un clima da discoteca sono rappresentati tanti mestieri, ognuno espressione artistica a suo modo, attraverso la partecipazione delle influencer Ilenia De Sena, Nunzia Rinaldi (nelle vesti di due angeli simbolo della libertà) e Roberta Marchetti, del gamer Roberto Vari, del fumettista Nikos Alteri, delle bodypainter Marzia Micucci e Ilenia Rocchi, della modella Elisa Stefan e del bartender Simone Sterbini.

Altri crediti del videoclip: Corrado Tatangelo – Director of photography/color grading. Benedetto Orestini – First Assistant/editor. Alberto Cellitti: Second Assistant/focus puller.