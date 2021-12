Esce dall’auto dopo un incidente e muore cadendo in un pozzo peno di acqua piovana e scoperchiato forse dalla stessa traiettoria del suo veicolo

Tragedia a Toano, sull’Appennino Reggiano, dove dopo un incidente notturno il 20enne Federico Pellini esce dall’auto e muore cadendo in un pozzo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’auto a bordo della quale era il 20enne è uscita fuori strada verso le 4 del mattino in via San Michele Arcangelo.

A quel punto Federico sarebbe uscito dall’abitacolo ma non si è accorto di un vascone con quattro metri d’acqua al suo interno e ci è caduto dentro, annegando. Quel pozzo a bordo strada ha trasformato un incidente stradale tutto sommato lieve o quanto meno con esito fortunoso in una immane tragedia senza rimedio.

Federico lavorava alla latteria sociale di Quara e viveva con la famiglia a Monzone. In segno di lutto per la tragica scomparsa del 20enne è stato annullato il mercatino di Natale previsto per oggi, 12 dicembre, in paese. Il corpo di Federico è stato recuperato nelle prime ore del mattino dai Vigili del Fuoco di Castelnovo ne’ Monti. La prima ipotesi su cui si stanno concentrando i Carabinieri di Toano che indagano su quell’assurda tragedia è che sia stata la stessa vettura di Federico che, derapando senza controllo, abbia spostato o danneggiato la botola di copertura del vascone.

Questo lasciando quella specie di inghiottitoio aperto giusto mentre il 20enne, presumibilmente confuso dallo scampato pericolo, è uscito dall’abitacolo della vettura. E sulla pagina Facebook della Pro loco di Toano è apparso un sentito messaggio di cordoglio: “La Pro Loco si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Pellini per la prematura scomparsa del Caro Federico, un ragazzo speciale che mancherà a tutta la comunità. Ciao Fede”.