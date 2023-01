Esce di casa e scompare: 75enne trovato morto in autostrada

Un 75enne di nome Giualiano Pianese, residente ad Aversa (Caserta), è stato trovato morto sull’autostrada A3 nei pressi della diramazione per San Giovanni a Teduccio (Napoli).

Come informa Internapoli l’uomo era scomparso dallo scorso 18 gennaio. il cadavere di Pianese è stato scoperto dagli agenti della polizia stradale. Come indicato dalla magistratura, è stata disposta l’autopsia per accertare le cause che hanno portato l’anziano alla morte. I famigliari dell’uomo, preoccupati, avevano diramato un appello a mezzo social. Questo il post della nipote: “Questo é mio zio, si é allontanato la mattina del 18 da Aversa per venire a Napoli.

Alto 1,70, capelli bianchi, occhi turchesi, potrebbe essere in stato confusionale e potrebbe essere in difficoltà dopo queste notti di allerta meteo. Aiutatemi a diffonderlo vi prego. Si chiama Giuliano Pianese”.

Aversa, 75enne trovato morto sull’A3: l’ultima telefonata alla sorella

Prima della scomparsa, il signor Pianese aveva telefonato alla sorella. I familiari non avevano più notizie del 75enne da mercoledì scorso. L’uomo, pensionato, abitava ad Aversa assieme ai suoi cari.

Caserta News fa sapere che il 75enne mava passeggiare e spesso si spostava dalla provincia di Caserta a quella di Napoli in metropolitana.

La ricostruzione di Chi l’ha visto?

Secondo la ricostruzione resa nota da Chi l’ha visto?, l’uomo era uscito di casa intorno alle 8:00 per raggiungere Napoli. L’ultima telefonata con la sorella risulta esserci stata nelle ore pomeridiane. Giuliano l’aveva informata di aver raggiunto Napoli e di trovarsi nei pressi di Piazza Amedeo; aveva probabilmente perso il senso dell’orientamento.

In seguito il suo cellulare era risultato spento e l’uomo aveva fatto perdere le tracce fino alla tragica scoperta da parte degli agenti.