Esce di casa in bici e sparisce: morto Andrea Fregni, vittima di un pirata della strada

Era scomparso da oltre una settimana: trovato il corpo del 68enne Andrea Fregni, presumibilmente vittima di un pirata della strada.

Esce di casa in bici e sparisce: morto Andrea Fregni

Il 30 settembre, Andrea Fregni, 68 anni, è sparito nel nulla dopo essere uscito di casa a Sant’Agata Bolognese a bordo della sua bici.

Per oltre una settimana, nessuno lo ha più visto né si sono più avute sue notizie fino a quando un passante non ha notato una bicicletta abbandonata in un fosso a bordo strada.

In questo modo, è stato possibile recuperare il corpo dell’uomo riverso a terra poco distante dal mezzo a due ruote. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada provinciale a scorrimento veloce nel territorio del comune di San Giovanni in Persiceto, nella città metropolitana di Bologna.

Il cadavere, rinvenuto nella giornata di sabato 8 ottobre, era in avanzato stato di decomposizione. Le forze dell’ordine ipotizzano che i resti di Fregni si trovassero sul posto da tempo, probabilmente proprio dal giorno della sua sparizione.

Vittima di un pirata della strada

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il 68enne viveva da solo e per diversi giorni nessuno aveva notato la sua assenza. Le ricerche sono state avviate solo quando la sorella della vittima ha segnalato di non riuscire a mettersi in contatto con lui da giorni.

La donna, residente nelle Marche, ha poi deciso di denunciare la sua scomparsa lo scorso 4 ottobre.

Al momento, l’ipotesi degli inquirenti è che Andrea Fregni sia stato vittima di un pirata della strada che lo avrebbe investito per poi darsi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.