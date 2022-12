Esce di strada e finisce in un dirupo: grave 70enne

Brutto incidente nella Bergamasca, dove un automobilista esce di strada e finisce in un dirupo: il 70enne è grave.

Da quanto si apprende l’uomo si è miracolosamente salvato ma le sue condizioni vengono indicate come critiche. Tutto è accaduto lungo una strada di Monasterolo del Castello. È miracolosamente vivo l’uomo di 70 protagonista questa mattina di uno spettacolare incidente stradale sul Lago di Endine, in val Cavallina.

Il Giorno spiega che la località si trova “a circa 30 chilometri dal capoluogo orobico”. Il sinistro si è verificato poco dopo le 7.

Ad un certo punto e per una serie di cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del comando compagnia di Clusone, l’uomo ha perso il controllo della sua auto. A quel punto il mezzo ha invaso il ciglio della strada ed è prima sceso velocemente lungo un dirupo, poi si è intraversato dopo una traiettoria incontrollata di duecento metri.

I media spiegano che il 70enne ha tentato invano di fermarne la corsa finora addosso ad un gruppo di alberi.

Lì è avvenuto lo schianto con ribaltamento. Il conducente ha riportato diverse ferite serie tuttavia pare che non sia in pericolo di vita. Il ferito è stato raggiunto dal personale del 118 e dal Soccorso alpino e trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con un team del 115 che ha recuperato il veicolo.