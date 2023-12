Esce di strada per evitare un animale e si schianta: morta la madre 91enne

La conducente ha perso il controllo della sua auto dopo aver deciso di uscire di strada per evitare un animale: nello schianto è morta sua madre

Dramma a Barone Canavese, nelle vicinanze di Torino, dove Nelly Gerbore ha perso la vita in un incidente d’auto. la 91enne si trovava in macchina con sua figlia, in quel momento alla guida, quando il veicolo è uscito di strada e si è schiantato contro una canalina di cemento.

I poliziotti hanno provato a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto nel primo pomeriggio della giornata di ieri, domenica 17 dicembre, e sono convinti che la 49enne alla guida dell’auto abbia perso il controllo della stessa in una manovra improvvisa atta ad evitare un animale che si era intrufolato nella carreggiata. La donna è uscita di strada e la sua Dacia Sandero è andata a schiantarsi contro una canalina di cemento posizionata nelle vicinanze.

La 49enne è rimasta lievemente ferita, ma ad avere la peggio è stata sua madre che era seduta al posto del passeggero. La 91enne Nelly Gerbore, originaria della Valle d’Aosta, ma residente da tempo vicino a Torino, è morta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e di Ivrea, i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli operatori sanitari del 118.