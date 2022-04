Esce “La Magia di Sanremo” dei Jalisse, sognando il Festival

Roma, 1 apr. (askanews) – Esce venerdì 1 aprile, su tutte le piattaforme digitali, “La Magia di Sanremo”, il nuovo singolo degli Atmosfera Blu e i Jalisse, musica di Giuseppe Santamaria, Marco Vito e Fabio Ricci, testo di Renato Pizzamiglio con l’arrangiamento del Maestro Pennino, edizioni musicali Starpoint International, distribuzione Keep Hold Srl by The Orchard (Sony Music).

La Magia di Sanremo è per tutti, per chi ha calcato quel prestigioso palcoscenico e per chi sogna di poterci essere: i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci lo hanno vinto nel 1997 con Fiumi di Parole che li portò a piazzarsi al quarto posto dell’Eurovision Song Contest e per gli Atmosfera Blu, Anna Lanza e Giuseppe Santamaria, è un sogno da realizzare.

L’idea di questo brano nasce da uno spettacolo pensato proprio per celebrare l’ambita kermesse sanremese; Sanremo è sempre Sanremo, che Giuseppe e Anna con la loro band Atmosfera Blu, progettano nel 2019. Dichiara Giuseppe Santamaria: “La magia di Sanremo è per tutti: per chi come Alessandra e Fabio lo hanno vinto, per chi come noi continua a sognarlo. Lo spettacolo è nato nel 2019, per dare voce alla musica italiana che trova nel Festival, la sua linfa e la sua storia.

L’idea di coinvolgere i Jalisse è stata un’intuizione di Marco Vito, che ha scritto con me e Fabio la musica. Il primo contatto è stato telefonico, poi ci siamo incontrati a Treviso ed è stato fantastico. Tra noi c’è un’intesa particolare, che in occasione della registrazione e del video, è diventata “magia”. Che sia quella di Sanremo? Per il video abbiamo scelto di omaggiare il Teatro P. Mandanici del nostro paese, Barcellona P.G. (Me), che ha sempre ospitato momenti importanti e al quale siamo legati. Abbiamo voluto ricreare l atmosfera di una prova generale, quando a riempire la sala deserta c è solo la musica che è la vera grande protagonista. Le voci di Anna e Alessandra insieme sono meravigliose e l avere sul palco tutta la band è stato emozionante”.

Aggiunge Fabio Ricci: “È stato bello lavorare insieme a questo progetto, confrontandoci. Per noi è un modo di celebrare un esperienza meravigliosa: una nuova, ennesima dichiarazione d amore al Festival di Sanremo a venticinque anni dalla nostra vittoria, con l inesauribile desiderio di tornarci. Con Giuseppe e Anna ci siamo sentiti “a casa”, per questo abbiamo deciso che saremo ospiti dello spettacolo Sanremo è sempre Sanremo in alcune tappe del tour siciliano, per raccontare dal vivo e condividere La Magia di Sanremo con il nostro amato pubblico. Balleremo con sonorità anni 70, festose e radiofoniche, con quella bella musica che appartiene alla nostra tradizione”.