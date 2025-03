Esce l'album di P.A.O. "A Cuore Aperto": Inno all'imperfezione

Milano, 21 mar. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme digitali “A Cuore Aperto” (O’Disc), l’album di debutto della band P.A.O. nata dall’incontro tra il batterista Gianfilippo Invincibile e il cantautore e chitarrista Antonio Pignatiello, che qui spiega il senso del progetto.

“L’idea era quella di tornare a suonare insieme per il piacere di stare insieme – ha detto – è anche un elogio dell’imperfezione, l’album è stato registrato tutto in presa diretta come si faceva una volta, mantenendo anche le sporcature che fanno parte di una esecuzione, questo per ricordarci in un’epoca dominata dalla perfezione, in cui l’immagine la fa da padrona e la forma prende sopravvento sulla sostanza, che siamo umani e in quanto umani esseri imperfetti”.

Una raccolta composta da 9 brani in cui la poesia si fonde ai suoni elettrici per raccontare il nostro tempo, fra metafore evocative e richiami letterari (come Eugenio Montale, Umberto Saba, Zygmunt Bauman).