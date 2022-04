Esce “Northman”, Skarsgard: sono le donne che guidano il destino

Roma, 15 apr. (askanews) – E’ un film epico sui vichinghi “Northman”, ultima opera del visionario sceneggiatore e regista Robert Eggers, nei cinema dal 21 aprile. Il protagonista è Alexander Skarsgard, circondato da un cast stellare, da Nicole Kidman a Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Bjork. La storia è quella del giovane principe Amleth, che sta per diventare un uomo quando il padre viene brutalmente assassinato da suo zio, che poi rapisce sua madre.

Il ragazzo giura vendetta e due decenni dopo è un feroce guerriero vichingo che fa irruzione nei villaggi slavi. Viaggiando su una nave di schiavi verso l’Islanda, Amleth si infiltra nella fattoria di suo zio con l’aiuto di Olga, una donna slava ridotta in schiavitù, per vendicarsi.

Il regista racconta: “La violenza è un tema su cui ho ragionato, su come non superare il confine della glorificazione della violenza. Alcune saghe sono entusiasmanti ma alcune sembrano film anni Ottanta per quanto riguarda l’azione.

Mentre questo è un film costoso che ha bisogno di scene d’azione realistiche. Quindi devi scegliere, in base ai casi, cosa mostrare: qualcosa di entusiasmante o qualcosa di violento e meno che mai romantico. Non so se ci sono riuscito ma ci ho provato in ogni modo”.

Alexander Skarsgard è il principe norreno del X° secolo che fugge dalla sua terra natale per poi tornare come un agguerrito berserker. Ma nel suo mondo violento sono poi le donne ad avere un ruolo centrale. Si può dire che in qualche modo “Northman” sia anche un film “femminista”..

L’attore spiega: “La sua eredità è portata avanti da una fanciulla regina-guerriera, ma lui è anche controllato da norme, fedi e da tre entità femminili che nella mitologia nordica tessono il destino degli uomini. Sono loro le più importanti creature o entità nel cosmo”.