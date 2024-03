Esce nuovo libro di don Davide Banzato, I Miei Viaggi del Cuore

Roma, 12 mar. (askanews) - Prendendo spunto dal suo fortunato programma televisivo, il noto sacerdote e conduttore ci porta alla scoperta di San Francesco, sant'Antonio e San Pio da Pietralcina, figure che hanno segnato in maniera indelebile le vite e i territori attraverso i quali sono passati. Un ...

Roma, 12 mar. (askanews) – Prendendo spunto dal suo fortunato programma televisivo, il noto sacerdote e conduttore ci porta alla scoperta di San Francesco, sant’Antonio e San Pio da Pietralcina, figure che hanno segnato in maniera indelebile le vite e i territori attraverso i quali sono passati. Un viaggio con il corpo e con lo spirito per scoprire alcuni tra i luoghi più belli d’Italia.

“Da sempre ho amato viaggiare alla scoperta di luoghi nuovi, assaporandone la ricchezza e la bellezza tra paesaggi, storia, arte e cultura. Un mio caro zio di Udine si presentava a Padova suonando il campanello per “rapirmi” e portarmi senza preavviso a scoprire le meraviglie nascoste di città o paesini vicini”. Così don Davide Banzato, volto noto e amato della televisione e sacerdote da decenni impegnato con l’Associazione Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, ci introduce nel suo ultimo libro “I MIEI VIAGGI DEL CUORE” dall’11 marzo in libreria. Un percorso nelle vite di tre straordinari personaggi, tutti francescani, che hanno, ciascuno a suo modo, cambiato il mondo: san Francesco d’Assisi, sant’Antonio di Padova e san Pio da Pietrelcina.

Prendendo spunto dal fortunato programma televisivo “I viaggi del cuore”, in onda su Canale 5, don Davide racconta la vita dei santi, i luoghi dove hanno lasciato una traccia indelebile e un poco anche di sé, della propria avventura spirituale sulle tracce dell’Assoluto.

Il libro aiuta a scoprire la bellezza di viaggiare con il corpo e con lo spirito attraverso alcuni tra i luoghi più belli d’Italia e, grazie a una preziosa riflessione di Chiara Amirante, ci traduce per ciascuno di noi, per la nostra vita non sempre facile, gli spunti forniti dai tre santi e dalle loro vite dedicate all’Amore.

Davide Banzato è un sacerdote attivo nel sociale, nell’ambito del disagio giovanile e della tossicodipendenza con l’Associazione Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante. Scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, conduce la trasmissione “I viaggi del cuore” su Canale 5. Ha pubblicato i bestseller Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore (Piemme, 2021) e, con papa Francesco, Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi (Piemme, 2023). Questo è il suo primo libro per le Edizioni San Paolo.