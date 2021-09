Esce per fare jogging, donna trovata morta nel fiume Adda

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato ripescato la scorsa notte nel fiume Adda, a Paderno d'Adda, in provincia di Lecco. Si tratta quasi certamente del corpo di Orquidea Rosario, 45enne cittadina dominicana residente a Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza.

La donna era scomparsa giovedì scorso dopo essere andata a fare jogging lungo il fiume.

Il corpo della donna è stato trovato sul greto dell'Adda, in una zona impervia. Per recuperarla sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non sono ancora chiare le cause della morte e gli inquirenti valutano tutte le ipotesi.