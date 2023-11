Esce per una passeggiata e non torna a casa: Anna Santucci è scomparsa

Sono ore di apprensione in Molise per la scomparsa di Anna Santucci, la 47enne che da ieri non si è più fatta viva dopo essere uscita di casa per una passeggiata. I famigliari hanno allertato le autorità verso sera: anche il sindaco della sua città ha fatto un appello.

Scomparsa Anna Santucci: che cosa è successo

Era la mattinata di ieri quando Anna Santucci era uscita dalla sua casa di Pizzone, in provincia di Isernia, per fare una passeggiata, e da quel momento la donna non è più tornata a casa. Con il passare delle ore e l’avvicinarsi della sera, i suoi famigliari si sono preoccupati sempre di più nel non vederla tornare e hanno deciso di chiamare le autorità. A quel punto sono iniziate le ricerche in zona: che fine ha fatto la Santucci?

Scomparsa Anna Santucci: l’appello del sindaco

“Chiunque dovesse rintracciarla è pregato di informare tempestivamente le forze dell’ordine, il Comune altomolisano o lo stesso primo cittadino” – scrive il sindaco di Pizzone Vincenzo Di Cristofano sul proprio profilo di Facebook che poi scrive i numeri telefonici di riferimento per casi come questo.