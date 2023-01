Esce "Spare" a Londra, Harry elogia la famiglia reale...norvegese

Londra, 10 gen. (askanews) – Le copie del nuovo libro di memorie del principe Harry “Spare” sono in vendita a Londra. Un altro passo di sfida del figlio minore di Carlo III contro la stampa (e alcuni esponenti della casa reale) britannica, rea ai suoi occhi per il trattamento riservato alla moglie Meghan Markle.

Tra i principali obiettivi di Harry nel libro il fratello maggiore ed erede al trono William, sua moglie Kate e soprattutto la matrigna (e neo regina) Camilla.

Mentre secondo The Sun, il 38enne ribelle avrebbe “risparmiato” il padre.

I fan del figlio minore di re Carlo III, in inferiorità numerica, ma molto agguerriti, ritengono che la stampa abbia davvero avuto la mano troppo pesante sulla coppia di principi.

Chris Imafidon, primo acquirente del libro a Londra: “Il contesto è tutto. Quindi voglio davvero verificare di persona la vera storia” dice.

A riprova che l’erba del vicino è sempre più verde, in una delle ultime interviste di promozione del volume, Harry ha parlato bene della concorrenza: le case reali di Norvegia e dei Paesi Bassi.

In particolare è piaciuto – al secondogenito dell’indimenticata principessa Diana – il ruolo del norvegese re Harald V, che ha difeso la relazione della principessa Martha Louise con lo sciamano nero americano Durek Verrett.

E in effetti la vicenda, oltremare è vista così. Sasha Purcell, turista australiana: “Mi aspetto di poter leggere di più sulla verità su ciò che accade dietro le mura del palazzo. Li sento come una famiglia segreta e la loro segretezza è cosa nota” afferma.

“Spare” oltre all’inglese, è pubblicato in altre 15 lingue. Era già stato messo per sbaglio per qualche ora giovedì sugli scaffali delle librerie spagnole. Il contenuto si propone dirompente, portando le divisioni all’interno della famiglia reale britannica alla luce, e facendo precipitare l’istituzione nel tumulto appena quattro mesi dopo la morte di Elisabetta II e quattro mesi prima dell’incoronazione di Carlo III.