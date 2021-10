Escrementi di topo e insetti in un panificio e in una pasticceria di Roma Est

Due laboratori sono stati scoperti con diverse irregolarità di tipo igienico-sanitario. Intervento degli agenti di polizia e sanzioni.

Sconcertante è la scoperta della polizia a Roma. Gli agenti hanno trovato escrementi di topi all’interno di un panificio a Torre Angela e insetti in una pasticceria di Torre Maura. La notizia è stata riportata dal quotidiano la Repubblica.

Escrementi di topo e insetti in due laboratori a Roma, cosa è accaduto

All’interno dei due laboratori di Roma Est sono stati riscontrati evidenti carenze di tipo igienico sanitario. Il controllo e la conseguente scoperta hanno dato vita a un provvedimento di tipo amministrativo e la chiusura dell’attività per carenze igienico-sanitarie.

Escrementi di topo e insetti in due laboratori a Roma: altri dettagli

Il primo controllo è avvenuto a un fornaio di Torre Angela dove sono state scoperte degli escrementi dei topi.

All’interno della struttura sarebbero stati scoperti sette lavoratori con diverse mansioni e senza un regolare contratto di lavoro.

Escrementi di topo e insetti in due laboratori a Roma: la scoperta e le ammende

Le precarie condizioni igienico sanitarie sono state scoperte anche a Torre Maura all’interno di una pasticceria. Scoperti insetti infestanti nel laboratorio e anche nei locali dove si producono gli alimenti. Proprio per queste ragioni gli agenti hanno multato l’attività commerciale per il non rispetto delle regole.