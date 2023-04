Escursione alla grotta dei Falsari, precipita nel vuoto e muore

Una tragedia che si è consumata in un momento di spensierata attività sportiva in Liguria, e durante un’escursione alla grotta dei Falsari, dove un uomo precipita nel vuoto e muore. Un ragazzo francese di 10 anno ha perso l’equilibrio nel celebre sito ed è caduto in una forra a Noli, nei pressi della famosa grotta dei Falsari. Da quanto si apprende la vittima avrebbe messo un piede in fallo forse per via delle condizioni meteo non ottimali ed è morto dopo essere caduto nel vuoto.

Precipita nel vuoto in escursione e muore

Il Soccorso Alpino e Speleologico ligure con i team dei Vigili del Fuoco e dei volontari della protezione civile locale sino sono messi in moto subito. Intorno alle 15,30 è scattato l’allarme di un altro cittadino francese che ha sentito le urla di aiuto da un sentiero soprastante. La zona era interessata da un temporale con forte vento e un temporale ed il giovane è stato cercato per ore.

Condizioni meteo terribili e ricerche

Dopo ore e purtroppo è stato individuato il corpo senza vita poi recuperato dall’elisoccorso Grifo del 118 regionale. I sanitari che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso ed è partita una accurata indagine. Pare che il rocciatore sia precipitato per una ventina di metri ma la dinamica è da asseverare. chiara. La Grotta dei Falsari è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino che unisce Noli e Varigotti.