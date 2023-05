Esercito: Craxi, 'ringraziamento riconoscente'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'Esercito italiano è riconosciuto in tutto il mondo come un'eccellenza del nostro Paese, di cui andare fieri. In questo 162/mo anniversario, il mio pensiero va ai nostri militari, donne e uomini in divisa messaggeri di pace, che in Italia e all'...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "L'Esercito italiano è riconosciuto in tutto il mondo come un'eccellenza del nostro Paese, di cui andare fieri. In questo 162/mo anniversario, il mio pensiero va ai nostri militari, donne e uomini in divisa messaggeri di pace, che in Italia e all'estero lavorano instancabilmente, con dedizione e professionalità, per garantire a milioni di persone di vivere in sicurezza. A loro, e a quanti sono caduti onorando il Tricolore, giunga il mio ringraziamento riconoscente". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.