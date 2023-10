Esercito israeliano: chiesa non era obiettivo, danno collaterale

Milano, 20 ott. (askanews) – L’esercito israeliano ha diffuso le immagini di un attacco aereo contro quello che sostiene essere un centro di comando di Hamas nella zona di Zaitoun, vicino alla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio a Gaza: “Qualsiasi danno causato da questo attacco da parte dell’esercito israeliano è un danno collaterale e non rientrava negli obiettivi dell’azione dell’esercito”, ha precisato l’esercito in un comunicato, sottolineando che “la chiesa non era l’obiettivo dell’attacco”. Il ministero degli Interni controllato da Hamas ha affermato che diversi sfollati che avevano trovato rifugio nel complesso della chiesa nella Striscia di Gaza sono stati uccisi e feriti in seguito all’attacco.

