L’esercito israeliano circonda Gaza City: è quanto riferito dal capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu ha comunicato che la guerra è giunta “al culmine”. Nel frattempo, diversi report hanno riassunto ed elencato la portata dei danni causati nella Striscia dai raid israeliani.

Case distrutte a Gaza: sono oltre il 45%

Le abitazioni distrutte o danneggiate dai bombardamenti israeliani ammontano a circa il 45% del totale. È quanto riferito da fonti qualificate che stanno monitorando l’andamento della guerra a Gaza. Le stesse fonti, hanno precisato che anche 42 strutture dell’Unrwa, ossia l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, sono state colpite e parzialmente danneggiate dai raid israeliani.

I vari report diffusi sui danni causati dall’esercito di Israele, poi, riferiscono di 16 ospedali e di una cinquantina di edifici sanitari situati nella Striscia che non sono più operative per i guasti riportati dopo i bombardamenti o per la mancanza di carburante.

La mancanza di carburante, destinata a peggiorare con il trascorrere delle ore, rappresenta una delle maggiori criticità che Gaza è costretta ad affrontare. Questa, infatti, provocherà inevitabilmente l’interruzione dei servizi di supporto sanitario ancora in funzione, come rimarcato dai report.

L’esercito israeliano circonda Gaza City, Netanyahu: “Guerra al culmine”

Intanto, nella serata di giovedì 2 novembre, la battaglia a Gaza City ha avuto inizio. Stando a quanto riferito dal capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, ha riferito che la principale città dell’enclave palestinese è totalmente accerchiata mentre le truppe sono già penetrate in alcune aree dell’abitato. “Le nostre forze sono nel cuore del nord della Striscia, dentro Gaza City, che è completamente circondata”, ha detto Halevi.

Il presidente Benjamin Netanyahu, invece, ha parlato di un’operazione militare “ormai al culmine”. “Abbiamo anche perdite dolorose”, ha dichiarato il leader israeliano, facendo riferimento ai circa 19 soldati che sono rimasti uccisi in un combattimento poco dopo l’avvio dell’operazione di terra. “Ma come mi ha detto uno dei combattenti ‘niente ci fermerà’. Faccio appello alle persone non coinvolte ad uscire e andare a sud, perché noi non ci fermeremo dall’eliminare i terroristi di Hamas”, ha continuato.

Usa chiedono una pausa umanitaria a Israele

In relazione all’andamento della guerra, secondo quanto riferito dai media israeliani che hanno citato Kan News in lingua ebraica, il primo ministro Netanyahu sta valutando le richieste degli Stati Uniti di annunciare una pausa umanitaria.

Sulla questione, è intervenuto un funzionario israeliano che ha affermato che sarebbe possibile procedere a un cessate il fuoco di alcune ore. La questione verrà affrontata nella giornata di venerdì 3 novembre durante la missione in Israele del segretario di Stato americano Antony Blinken.