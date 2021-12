Esercito: presentato a Palermo calendario 2022, Mulè 'Ci ricorda il valore dei nostri militari' (2)

(Adnkronos) – Per ogni mese del calendario sono state inserite due immagini: una fotografica riferita all’impiego dei soldati in teatri operativi esteri o in attività addestrativa e un disegno raffigurante l’applicazione della capacità acquisita nella gestione delle emergenze nazionali. L'autore di questi disegni si chiama Fabrizio Picone ed è un caporalmaggiore scelto dell'Esercito che presta servizio presso il Reggimento logistico 'Aosta' alle dipendenze della stessa Brigata Aosta.

Ieri sera, durante la serata di Gala, il generale Scardino ha annunciato che proporrà per Picone un encomio speciale. “Un calendario che ci ricorda ogni giorni il valpre dei nostri militari – dice Mulè – della Forza Armata, di quello che siamo e che vogliamo essere”.

Sul palco anche alcuni rappresentanti della Sanità siciliana, che hanno lavorato e continuano a lavorare in sinergia con l'Esercito nel periodo della pandemia. Tra cui la direttrice dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni e il commissario straordinario dell'emergenza nella provincia di Palermo, Covid Renato Costa.

Oltre al direttore generale Mario La Rocca, la dottoressa Francesca Di Gaudio e il colonnello medico Angelo Barna.