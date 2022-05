Esercito ucraino recupera cadaveri abbandonati dei militari russi

Kiev, 12 mag. (askanews) – Passano al setaccio foreste, prati ed edifici semi distrutti, un’unità speciale dell’esercito ucraino e un’unità di cooperazione civile stanno da giorni lavorando per recuperare i cadaveri abbandonati dei militari russi. I corpi vengono raccolti e messi in appositi sacchi e carri frigorifero. L’esercito di Mosca non ha recuperato i suoi caduti nella battaglia attorno alla capitale ucraina. Le unità specializzate cercano di identificare i morti per poi dare una degna sepoltura.

Ad oggi sono stati recuperati almeno 200 cadaveri di militari russi nei dintorni di Kiev.