Esercizi glutei: come rassodare il lato b

Gli esercizi glutei ridefiniscono e rimodellano questa zona in modo da avere un perfetto lato b da sfoggiare al mare.

Con l’estate ormai prossima, è bene apparire ed essere in forma. I glutei sono uno dei punti critici del fisico della donna per cui allenare questa zona del corpo è fondamentali. Sono diversi gli esercizi glutei che si possono eseguire per ottenere ottimi risultati.

Vediamo quali fare.

Esercizi glutei

Quando si parla di allenamento e tenersi in forma, ognuno ha le proprie abitudini e segreti, ma gli esercizi glutei sono un tipo di allenamento a cui bisogna prestare maggiore attenzione, poiché insieme alla pancia e ai fianchi, sono una delle zone critiche del fisico. Quindi, per averli sodi e tonici, bisogna impegnarsi in modo da ottenere risultati importanti.

Per questa ragione, è bene carpire alcuni segreti e anche approfittare di qualche consiglio per avere glutei che siano tonici e sodi da sfoggiare in diverse occasioni e non solo in spiaggia.

Per ottenere risultati che siano duraturi, bisogna allenarsi almeno due o tre volte a settimana in modo regolare e costante e con un ritmo medio intenso. Secondo gli esperti, è meglio eseguire almeno due sessioni a settimana, non in giorni consecutivi.

In questo modo, svolgendo gli esercizi glutei, si rassoda questa parte in modo che sia tonica. Gli esperti consigliano di fare esercizi che siano specifici e mirati per raggiungere questo obiettivo, ma è anche importante allenare tutti i muscoli del corpo e non solo questa zona che è considerata la più critica.

Per verificare i risultati, bisogna attendere un po’ di tempo ed è bene anche associare una alimentazione che sia ben bilanciata a questo obiettivo.

Allenarsi ed eseguire gli esercizi glutei almeno due volte a settimana può sicuramente aiutare a ottenere importanti e utili risultati. Gli esercizi si possono anche fare a casa, magari con il supporto di alcuni attrezzi casalinghi, quali elastici, ma anche pesi e asciugamani. Dal crossifit a gag (gambe addominali glutei) sino a zumba, sono solo alcune delle discipline che permettono di ottenere buoni risultati.

Esercizi glutei: quali fare

Ci sono determinati esercizi glutei che sono mirati e specifici permettendo di ottenere risultati in breve tempo, se ci si dedica con impegno e costanza. Alcuni risultano essere maggiormente efficaci rispetto ad altri. Bisogna valutare il livello e gli obiettivi di ciascuno, ma gli esercizi glutei possono essere tra quelli maggiormente disparati.

Uno di quelli maggiormente efficaci, anche per i risultati che permette di ottenere è il ponte che consiste con sdraiarsi a terra con gambe piegate e braccia lungo i fianchi. Uno di quelli maggiormente mirati e apprezzati dagli esperti del settore.

L’altro esercizio utile è lo squat, che è considerato il più completo in quanto permette di far lavorare tutti i muscoli in contemporanea. Non molto facile da eseguire, ma si ottengono glutei sollevati e gambe toniche. Per questo esercizio, la schiena deve essere sempre diritta e non alzare mai i talloni. Si consiglia di provare le sue tante varianti, come il jump squat, ovvero i salti che aiuta a bruciare calorie.

Gli affondi sono un altro degli esercizi glutei efficaci da eseguire e si può anche usare un peso oppure un elastico in modo da aumentare la difficoltà. Bisogna eseguirlo mantenendo la schiena diritta e con la gamba all’indietro, piegando le ginocchia e formando un angolo di 90° circa. Lo step up e gli slanci sono una serie di esercizi che completano la serie.

