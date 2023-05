Esofagite eosinofila, Eseo: riconoscerla come malattia cronica

Roma, 22 mag. (askanews) – “Con la Giornata europea dell’esofagite eosinofila si è conclusa la Settimana delle patologie eosinofile, con tante iniziative con ambulatori, sui canali social, attraverso una Conferenza nella splendida cornice del Castello di Bracciano con autorevoli stakeholder, società scientifiche e i maggiori esperti della patologia. Tutti insieme per collaborare operativamente per il bene dei pazienti, ed in particolar modo insieme per un appello alle Istituzioni, affinché l’esofagite eosinofila venga riconosciuta come malattia cronica, consentendo così a tutti i pazienti di avere un codice di esenzione uniforme in tutta Italia”. È quanto afferma Roberta Giodice, presidente Eseo Italia – Associazione di famiglie contro l’esofagite e le patologie gastrointestinali eosinofile, a margine della Conferenza organizzata presso il Castello di Bracciano, in occasione della II Giornata europea per l’esofagite eosinofila.