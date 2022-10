“Esperienza Europa”, a Roma spazio espositivo per conoscere l’Ue

Roma, 22 ott. (askanews) – Un percorso multimediale per conoscere più a fondo le istituzioni europee. E per vivere in prima persona l’Unione europea, di cui tutti parlano ma che nessuno conosce veramente a fondo. Si chiama “Esperienza Europa” ed è il nuovo spazio espositivo che sorge in uno dei luoghi più belli del centro di Roma, piazza Venezia. Uno ‘spicchio’ di Vecchio Continente che strizza l’occhio in particolare ai più giovani, intitolato all’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

All’anteprima a Roma erano presenti tra gli altri il capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, il capo della Rappresentanza della Commissione europea Antonio Parenti, il content creator Tudor Laurini e la studentessa Gaia Licastro dell’Istituto “Margherita di Savoia” di Roma.

Attraverso dispositivi interattivi e giochi di ruolo sarà possibile comprendere meglio i meccanismi di funzionamento dell’Unione europea. L’area, che punta a essere dinamica e non statica, ha anche una sala conferenze per eventi, seminari e dibattiti: un luogo per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini, stakeholder e parlamentari europei.

Carlo Corazza, capo dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, spiega: “Sarà un modo per conoscere l’Europa divertendosi e immergendosi in una realtà interattiva, potendo capire tutto ciò che l’Europa fa sui nostri territori. E’ un modo per immergersi in quella che è la più grande democrazia del mondo, quello che è uno dei nostri parlamenti e che merita di essere conosciuto meglio”.

Il centro interattivo di Roma fa parte di un progetto promosso da Parlamento e Commissione europea per portare l’Europa a pochi passi dai cittadini. L’iniziativa prevede infatti l’apertura di centri multimediali Europa Experience in tutte le capitali dei 27 Stati membri: il primo centro ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire sono stati inaugurati a Lubiana (2017), Strasburgo (2017), Helsinki (2018), Copenaghen (2019), Tallin (2020) e Parigi (2022).

Antonio Parenti, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, sottolinea: “L’Europa nella realtà non è una figura mitologica, ma è un insieme di istituzioni come la commissione europea, il parlamento europeo dove i cittadini eleggono i propri rappresentanti e il Consiglio dove i governi vanno poi a prendere le decisioni finali…però tutto questo viene svolto lontano dalla quotidianità di molti cittadini e questo lo rende molto complicato. Ci auguriamo ancora una volta che qui stiamo facendo un passo in avanti, un passo in più per essere più vicini ai cittadini e per spiegare ancora meglio”.

L’apertura al pubblico è prevista il 22 ottobre, Esperienza Europa sarà aperta tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 12 alle 18. Le visite guidate, inoltre, sono disponibili in tutte le 24 lingue dell’Ue.