Esperienze immersive per un nuovo modo di vivere il lavoro

Milano, 20 lug. (askanews) – Un visore 3D per fare un breve percorso immersivo che aiuta a rilassarsi o a concentrarsi, mettere pietre e oggetti in equilibro per liberare la mente, scrivere idee e progetti condivisi su pareti-lavagna posizionate in più punti dell’azienda. Sono alcuni degli esempi su come le imprese stanno esplorando nuove frontiere nella gestione delle risorse umane per mostrare attenzione nei confronti di dipendenti e collaboratori e creare un clima positivo nell’ambiente di lavoro. Grenke Italia, società specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali e servizi per le imprese, sta sperimentando nuove attività per offrire ai suoi dipendenti un benessere diffuso.

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare un gran numero di nostri partner e di aziende che affianchiamo nel loro lavoro quotidiano – ha spiegato Aurelio Agnusdei, Country Manager di Grenke Italia – e abbiamo voluto creare questo momento di condivisione nel quale abbiamo colto l’occasione per condividere con loro il nostro modo di pensare il lavoro, gli spazi di lavoro e il lavorare insieme in ottica di partnership”.

Entrando nello specifico, sfruttando la realtà virtuale, per esempio, è possibile fare una pausa caffè “alternativa” durante la quale con un visore si possono scegliere tra diverse ambientazioni per vivere un momento di relax o per concentrarsi.

“Siamo qui per mostrare le tecnologie immersive – ha aggiunto Fabio Valeri di Seedble – che aiutano a creare benessere in ufficio. Stiamo sperimentando queste tecnologie proprio perché si inserisce all’interno di questo ufficio che mette al centro la persona e i suoi stadia emotivi. Quindi stiamo facendo sperimentare queste tecnologie a partner e a coloro che lavorano con Grenke. È possibile viaggiare e vedere la nascita di lavoro da Boreale, oppure è possibile volare sopra una città orientale, oppure andare in barca vicino ad un’isola tropicale e quant’altro”.

Tutte esperienze costruite per generare benessere, che può aiutare ad aumentare l’energia per trovare positività. E tra le attività proposte c’è anche la messa in equilibrio delle pietre. “Le pietre nell’equilibrio – ha spiegato l’esperto di Stone Balancing Andrea Mei – sono una disciplina che aiuta molto la meditazione perché nel momento in cui si cerca l’equilibrio non si pensa più a niente, la mente si svuota da tutti i pensieri e quindi è una meditazione gioiosa”.

Tutte pratiche che, nella visione di Grenke, possono cambiare in positivo il modo di vivere il lavoro.